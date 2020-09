LIVE – Milan-Brescia 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 17:00 di sabato 12 settembre Milan e Brescia scenderanno in campo in quel di Milanello in occasione di un’amichevole. I rossoneri di Pioli se la vedranno con le Rondinelle appena retrocesse dalla Serie A alla Serie B. Il Milan è reduce dalle vittorie ottenute prima contro il Novara, formazione di Serie C, e poi contro altre due squadre di Serie B, ovvero le neopromosse Monza e Vicenza. L’uscita servirà soprattutto come prova generale in vista del preliminare di Europa League, che vedrà Ibrahimovic e compagni opposti allo Shamrock Rovers giovedì 17 settembre. Le formazioni ufficiali Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 17:00 di sabato 12 settembrescenderanno in campo in quel diello in occasione di un’. I rossoneri di Pioli se la vedranno con le Rondinelle appena retrocesse dalla Serie A alla Serie B. Ilè reduce dalle vittorie ottenute prima contro il Novara, formazione di Serie C, e poi contro altre due squadre di Serie B, ovvero le neopromosse Monza e Vicenza. L’uscita servirà soprattutto come prova generale in vista del preliminare di Europa League, che vedrà Ibrahimovic e compagni opposti allo Shamrock Rovers giovedì 17 settembre. Le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; ...

acmilan : Our #MilanVicenza friendly draws closer. Remember to tune in tomorrow by 5pm, on our official App ??… - DiMarzio : #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - ilpopu : RT @ricercatOak: Siamo live da MilanTv per il commento minuto per minuto di Milan Brescia, ultima amichevole estiva dei rossoneri prima del… - Fracal971 : RT @ricercatOak: Siamo live da MilanTv per il commento minuto per minuto di Milan Brescia, ultima amichevole estiva dei rossoneri prima del… - sportli26181512 : LIVE MN - Milan-Brescia (0-0) - Fischio d'inizio: partiti: 1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del… -