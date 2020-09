Latina | brutto incidente sulla Pontina | 2 persone ferite e traffico deviato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020)strada statale 148 “” ilè provvisoriamente bloccato a, a causa di unavvenuto al km 69, in direzione Terracina. Due auto si sono scontrate violentemente all’altezza di Borgo Piave. Nell’impatto duesono rimaste, una in modo più lieve mentre l’altra è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia stradale per rilievi del caso. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo Borgo Sabotino, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città.