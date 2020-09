Italia femminile, ct Bertolini: «Ripartire con grande entusiasmo» (Di sabato 12 settembre 2020) Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale femminile Italiana, ha parlato così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale femminile Italiana, ha parlato così in conferenza stampa. «La fine di settembre è sempre particolare, come lo è per la Nazionale maschile così è anche per noi perché il campionato è all’inizio, il minutaggio nelle gambe è minimo. In più ci ritroviamo dopo sei mesi di inattività. Per quello che ci riguarda, noi vorremmo giocarle tutte e due queste partite, ma abbiamo capito tutti che viviamo in questa precarietà e che bisogna andare avanti giorno dopo giorno. E’ una situazione più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Milena, commissario tecnico della nazionalena, ha parlato così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Milena, commissario tecnico della nazionalena, ha parlato così in conferenza stampa. «La fine di settembre è sempre particolare, come lo è per la Nazionale maschile così è anche per noi perché il campionato è all’inizio, il minutaggio nelle gambe è minimo. In più ci ritroviamo dopo sei mesi di inattività. Per quello che ci riguarda, noi vorremmo giocarle tutte e due queste partite, ma abbiamo capito tutti che viviamo in questa precarietà e che bisogna andare avanti giorno dopo giorno. E’ una situazione più ...

