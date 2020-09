Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sul cast: “Hanno una carica fortissima” (Di sabato 12 settembre 2020) Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello Vip. Il reality torna su Canale 5 a partire da lunedì 14 ed il cast promette già scintille ed emozioni. Alfonso Signorini, ospite nella prima puntata di Verissimo, si dice contento per questa nuova avventura. Sul cast rivela: “Ciascuno dei concorrenti ha una storia“. Alfonso Signorini: “Dobbiamo convivere con il virus“ Alfonso Signorini, dopo il successo della sua prima edizione al timone del Grande Fratello Vip, è pronto a fare il bis. Il giornalista, come aveva promesso negli scorsi mesi, ha preparato in tutti i dettagli questa nuova avventura sul piccolo schermo. Si ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo delVip. Il reality torna su Canale 5 a partire da lunedì 14 ed ilpromette già scintille ed emozioni., ospite nella prima puntata di Verissimo, si dice contento per questa nuova avventura. Sulrivela: “Ciascuno dei concorrenti ha una storia“.: “Dobbiamo convivere con il virus“, dopo il successo della sua prima edizione al timone delVip, è pronto a fare il bis. Il giornalista, come aveva promesso negli scorsi mesi, ha preparato in tutti i dettagli questa nuova avventura sul piccolo schermo. Si ...

