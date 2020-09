Ferrero su De Laurentiis | “Ad essere sincero sono un po’ arrabbiato”

(Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente della Sampdoria, Massimo, attualmente in attesa dell’esito del tampone perstato alla riunione della Lega insieme al presidente Derisultato positivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Telenord’. “Ho un messaggio, auguro una guarigione definitiva al dottor Deperché la salute è importante”. Parlando poi di come si sente e delle numerose domande che riceve a riguardo “Tutto il mondo mi chiama, tutti i giornalisti vogliono sapere… Ad, devo dirvi cheun po’ arrabbiato. Rinnovo il mio ‘in bocca al lupo’ ad Aurelio De, noi altri invece ce la caviamo: siamo tutti isolati e che ...

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della positività di Aurelio De Laurentiis al test per il Covid-19. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazi ...Massimo Ferrero sta bene anche se tira le orecchie ad Aurelio De Laurentiis a seguito della sua positività al coronavirus e la sua partecipazione all'Assemblea di Lega che ha costretto, in via precauz ...