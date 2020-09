Esplosione a Milano, grave uno degli 8 feriti. "Uno strano suono poi il botto" (Di sabato 12 settembre 2020) CI sarebbe una fuga di bass all'origine dell'Esplosione che questa mattina verso le 7 ha interessato un condominio di Milano, in piazzale Libia, vicino Porta Romana. Si ipotizza una fuga di gas localizzata al piano terra dello stabile. Distrutti tre piani dell'edificio nell'Esplosione che si è sentita in tutta la zona. Presenti molte ambulanze, ci sarebbero otto feriti di cui uno in gravi condizioni. È un ragazzo di 30 anni ad aver riportato le ferite maggiori. Le iniziali sono S.A. e, secondo quanto riporta l'Areu, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Il ragazzo è stato trasportato, sotto choc ma cosciente, in codice rosso all'ospedale Niguarda. Gli altri 7 feriti, per un totale che arriva a 8, sono ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) CI sarebbe una fuga di bass all'origine dell'che questa mattina verso le 7 ha interessato un condominio di, in piazzale Libia, vicino Porta Romana. Si ipotizza una fuga di gas localizzata al piano terra dello stabile. Distrutti tre piani dell'edificio nell'che si &e; sentita in tutta la zona. Presenti molte ambulanze, ci sarebbero ottodi cui uno in gravi condizioni. &E; un ragazzo di 30 anni ad aver riportato le ferite maggiori. Le iniziali sono S.A. e, secondo quanto riporta l'Areu, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Il ragazzo &e; stato trasportato, sotto choc ma cosciente, in codice rosso all'ospedale Niguarda. Gli altri 7, per un totale che arriva a 8, sono ...

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - poliziadistato : +++ Milano, forte esplosione questa mattina in una palazzina di piazzale Libia. Sul posto poliziotti @Questura_MI p… - lucacampitello : RT @tempoweb: Esplosione a #Milano, grave uno degli 8 feriti. 'Uno strano suono poi il botto' #piazzalelibia #portaromana #12settembre htt… - tempoweb : Esplosione a #Milano, grave uno degli 8 feriti. 'Uno strano suono poi il botto' #piazzalelibia #portaromana… -