Comunali | de Magistris aduna gli assessori | Uniti su Clemente candidato sindaco

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rush finale sul nome delalle prossimeindicato da Luigi de, ormai a fine mandato. Ildi Napoli in queste ore sta incontrando alla spicciolata gli, chiedendo unità sulla candidatura di Alessandra. Riunioni a tambur battente a Palazzo San Giacomo fissate in agenda fino a inizio settimana. Non mancano le perplessità e i mal di pancia, sia tra idella giunta sia nel movimento deMa, motivo per cui il primo cittadino ha chiesto di convergere tutti sulla, nome che probabilmente ufficializzerà all’indomani del voto alle regionali. Come già preannunciato negli scorsi giorni il ...