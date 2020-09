Chiede allo straniero di indossare mascherina | donna pestata a sangue

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 12 settembre 2020) Federico Garau Neppure la vista della vittima a terra, sanguinante e col naso rotto ha fermato la furia del maliano: "Non ha smesso un attimo di pestarmi acolpendo più volte il volto ed altre parti del corpo"da unoall'interno degli uffici del patronato Cgil di Foggia semplicemente per avergli chiesto dila: a raccontare l'incubo vissuto in prima persona è la vittima dell'aggressione, Stefania Buonpietro, intervistata dal quotidiano Libero. L'episodio risalescorso martedì 8 settembre, intorno alle ore 10:30, quando lasi trovava in attesa del proprio turno nei locali del palazzo dei contadini di via della Repubblica. Notando un extracomunitario ...