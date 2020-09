Bari, 53enne muore in ospedale dopo aver taciuto un pestaggio. Ma un video incastra l’aggressore: arrestato 26enne pregiudicato (Di sabato 12 settembre 2020) Un uomo ne aggredisce un altro in strada. Lo prende a calci e pugni, lo rincorre, e, alla fine, lo strattona facendolo cadere a terra, e facendogli sbattere la testa. Sono le immagini diffuse dalla polizia che hanno incastrato un giovane 26enne di Bari con precedenti penali accusato di aver ucciso un uomo di 53. L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte del 22 agosto, mentre la vittima, Onofrio Coppolecchia, in passato affiliato al clan Abbaticchio di Bari e con precedenti per mafia e droga, è deceduta il 25 agosto. Il giovane, Carlo Tisti, grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato e arrestato dalla squadra mobile con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Come riporta il quotidiano la Repubblica, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Un uomo ne aggredisce un altro in strada. Lo prende a calci e pugni, lo rincorre, e, alla fine, lo strattona facendolo cadere a terra, e facendogli sbattere la testa. Sono le immagini diffuse dalla polizia che hannoto un giovanedicon precedenti penali accusato diucciso un uomo di 53. L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte del 22 agosto, mentre la vittima, Onofrio Coppolecchia, in passato affiliato al clan Abbaticchio die con precedenti per mafia e droga, è deceduta il 25 agosto. Il giovane, Carlo Tisti, grazie all’aiuto delle telecamere disorveglianza, è stato identificato edalla squadra mobile con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Come riporta il quotidiano la Repubblica, ...

