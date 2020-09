Bambina positiva al Covid in un asilo a Pavia: tutta la classe in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Una Bambina di 4 anni che frequenta l’asilo ‘8 marzo’ di Pavia, in Lombardia, è risultata positiva al Covid-19. La piccola, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sarebbe asintomatica. Ats (l’ex Asl) e Comune di Pavia hanno già provveduto a mandare in quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla sanificazione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto. LEGGI ANCHE –> La storia della ‘stanza d’isolamento’ nelle scuole per i ragazzi che presenteranno sintomi Covid Il ‘decalogo’ di Save The Children per i genitori «Ascoltare, collaborare, fornire informazioni semplici e chiare, non ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 settembre 2020) Unadi 4 anni che frequenta l’‘8 marzo’ di, in Lombardia, è risultataal-19. La piccola, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sarebbe asintomatica. Ats (l’ex Asl) e Comune dihanno già provveduto a mandare ingli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla sanificazione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto. LEGGI ANCHE –> La storia della ‘stanza d’isolamento’ nelle scuole per i ragazzi che presenteranno sintomiIl ‘decalogo’ di Save The Children per i genitori «Ascoltare, collaborare, fornire informazioni semplici e chiare, non ...

