Venezia ’77: la mia pagella dei best look (Di venerdì 11 settembre 2020) La 77ma Mostra di Arte Cinematografica di Venezia si avvia alla sua conclusione. Ecco qui una carrellata (con relativa pagella) dei look più belli della Kermesse! Venezia ’77, la mia pagella dei best look: Cate Blanchett in Alexander McQueen Lei, la divina Cate, the Queen anche della sostenibilità: ha recuperato questo corpetto usato ai Bafta 2016 e lo ha abbinato ad un paio di pantaloni, dopo aver sfoggiato la sera prima un altro abito già indossato su un altro red carpet. La prova vivente che quando si ha classe, non serve altro! Voto 10, con una lode speciale per l’attenzione verso la causa della moda sostenibile. Fonte Getty Images Venezia ’77, la mia pagella dei best ... Leggi su dilei

WeCinema : #Venezia77: 10min di applausi per 'Notturno' di Rosi. Il cinema italiano è ancora protagonista con il 4° film in co… - Internazionale : Il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, filmato nell’arco di tre anni sui confini di Iraq, Siria, Kurdistan e Lib… - repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - pairsonnalitesF : Mila Suarez Elisa De Panicis bacio a Venezia 77: «Ridicole, si credono Madonna e Britney Spears»: ... a favore di f… - Cattolica_News : RT @Cattolica_News: Un incontro dedicato all'accoglienza de #LaDolceVita nel mondo cattolico con padre @antoniospadaro e la presentazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ’77 Covivio: acquista 8 hotel in città italiane ed europee, locati a Nh Hotel Affaritaliani.it