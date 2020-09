Uno studio ha scoperto perché alcuni pazienti Covid sviluppano sintomi più gravi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - La risposta all'infezione da SARS-CoV-2 varia da persona a persona, con alcuni pazienti che sviluppano sintomi più gravi di altri. Le ragioni delle differenze osservate nella gravità della malattia Covid-19 sono per lo più ancora sconosciute. In un articolo pubblicato da Cell Systems, due ricercatori del Centro di Complessità e Biosistemi dell'Università di Milano, Caterina La Porta e Stefano Zapperi, hanno dimostrato che il riconoscimento immunitario della SARS-CoV2 differisce molto da persona a persona e potrebbe quindi spiegare perché si possa rispondere in modo diverso al virus. Quando una cellula è infettata da un virus, espone sulla sua superficie frammenti delle proteine virali, o peptidi, in associazione ... Leggi su agi

