Unioncamere, opportunità di lavoro per 1,8 mln laureati e diplomati entro 2024 (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Labitalia) - Quasi 900mila laureati, altrettanti diplomati e oltre 680mila persone con qualifica professionale troveranno lavoro tra il 2020 e il 2024, chiamati a integrare o sostituire il personale uscente per ragioni di età. Ma proprio per gli indirizzi di formazione e istruzione professionale si prospettano le maggiori difficoltà, visto che, in 4 casi su 10, non saranno disponibili sul mercato. E' quanto mostra l'ultima stima di Unioncamere relativa ai fabbisogni occupazionali tra il 2020 e il 2024, elaborata nell'ambito del Sistema informativo Excelsior . Nel quinquennio 2020-2024 i laureati e i diplomati dovrebbero rappresentare nel complesso il 69% del fabbisogno occupazionale - con una quota ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Labitalia) - Quasi 900mila, altrettantie oltre 680mila persone con qualifica professionale troverannotra il 2020 e il, chiamati a integrare o sostituire il personale uscente per ragioni di età. Ma proprio per gli indirizzi di formazione e istruzione professionale si prospettano le maggiori difficoltà, visto che, in 4 casi su 10, non saranno disponibili sul mercato. E' quanto mostra l'ultima stima direlativa ai fabbisogni occupazionali tra il 2020 e il, elaborata nell'ambito del Sistema informativo Excelsior . Nel quinquennio 2020-e idovrebbero rappresentare nel complesso il 69% del fabbisogno occupazionale - con una quota ...

