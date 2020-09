Ufficiale | Mazzocchi alla Reggiana

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 settembre 2020) Laha ufficializzato l’acquisto di Simone. L’attaccante, classe 1998, è arrivato in prestito dal FC Südtirol fino al 2021. “Finalmente sono qui – sono state le prime parole del giocatore -, dopo un lungo mese di attesa. Sono molto contento di indossare la maglia della: appena mi è giunta la proposta da parte della società non ho avuto dubbi e mi sento davvero molto motivato. Sono una punta che usa il fisico e lavora di forza attaccando la profondità. Da avversario sono sempre rimasto stupito dall’entusiasmo che si respira in questa piazza e dtifoseria granata, che ha creato un clima magico che vogliamo cavalcare anche in questa stagione. Personalmente, darò il massimo per raggiungere con la squadra i massimi ...