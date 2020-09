Tyler “Ninja” Blevins ritorna ufficialmente su Twitch ed è già lo streamer con più follower

Leggi su esports247

(Di venerdì 11 settembre 2020) Stuzzicato dalla possibilità di guadagnare molti più soldi,“Ninja”lasciò la piattaformae passò a Mixer (di proprietà di Microsoft, ndr). Mesi dopo, Mixer ha chiuso i battenti e Ninja si è ritrovato senza una piattaforma dove poter pubblicare i propri contenuti in streaming. Dopo una fase di “studio”, Ninja ha finalmente deciso di tornare a far parte della grande community di. Ninja ha trasmesso in streaming su Mixer per poco meno di un anno, firmando nell’agosto 2019 e “uscendo” dal suo contratto a giugno 2020. Da allora, ha continuato a essere una figura di spicco nella community con giganteschi accordi di branding, ma con trasmissioni in streaming davvero molto rare. A luglio, Ninja ha improvvisato uno ...