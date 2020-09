Stupro turiste minorenni, 4 arresti (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - MATERA, 11 SET - La Polizia sta eseguendo quattro arresti nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a ... Leggi su corrieredellosport

RossettiHermes : Stupro turiste minorenni, 4 arresti - Ultima Ora - ANSA - Open_gol : La svolta sulla violenza sessuale di gruppo in provincia di Matera - iconanews : Stupro turiste minorenni, 4 arresti - FuturaNotizie : Matera, violenza sessuale di gruppo su due turiste minorenni -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro turiste

Agenzia ANSA

di Nino Femiani Due minorenni adescate da un branco e stuprate. Due ragazze inglesi – una, la cui famiglia di origine lucana, partì per l’Inghilterra diversi anni fa, l’altra sua amica – in vacanza a ...(ANSA) - MATERA, 11 SET - La Polizia sta eseguendo quattro arresti nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a ...