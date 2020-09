SpaceGodzilla | la fantastica sedia a rotelle a tema realizzata per un piccolo fan

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 settembre 2020) Lada un'organizzazione no-profit che è stata donata ad unfan. Il 2020 è stato un anno molto complicato, tuttavia esistono realtà che sono riuscite a regalare un po' di gioia apersone bisognose. Una di queste è Magic Wheelchair, un'organizzazione no-profit che ha realizzato unaa rotella a. L'associazione si occupa di costruire costumi e gadget personalizzati per bambini costretti su unae con questo lavoro ha fatto le cose in grande. IlWilliam è un fan del kaiju rivale del celebre Godzilla e per l'occasione Magic ...