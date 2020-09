Quarto Grado diretta puntata 11 settembre 2020: anticipazioni (Di venerdì 11 settembre 2020) “Quarto Grado”, torna, stasera, venerdì 11 settembre 2020, in prima serata, su Rete4, con la prima puntata della dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da troppo la verità. pubblicato su TVBlog.it 11 settembre 2020 10:00. Leggi su blogo

raspa90 : RT @tvblogit: Quarto Grado diretta puntata 11 settembre 2020: anticipazioni - SerieTvserie : Quarto Grado diretta puntata 11 settembre 2020: anticipazioni - tvblogit : Quarto Grado diretta puntata 11 settembre 2020: anticipazioni - toysblogit : Quarto Grado diretta puntata 11 settembre 2020: anticipazioni - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 11 settembre, in prima serata, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado” -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado

Quali sono i programmi in onda questa sera su Rai1, Canale 5 e le altre reti? Su Rai1 andrà in onda lo show di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: spettacolo teatrale in replica tr ...Milano Varese 67-59: nel terzo quarto l’Olimpia si stacca pian piano iniziando a costruire il suo margine. Contribuiscono uno Shavon Shields che ha tanta voglia di essere protagonista e Kaleb Tarczews ...