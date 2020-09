Pensioni, il calendario Inps dei pagamenti di ottobre (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Inps ha reso note le date dell’anticipo per il pagamento delle Pensioni di ottobre, secondo le direttive dall’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile. Come è successo per i mesi precedenti, anche il pagamento delle Pensioni di ottobre si svolgerà in anticipo, a partire dal 25 settembre: come si legge nel messaggio n. 3127 “in considerazione del permanere dell’emergenza Covid e della necessità di evitare gli assembramenti per evitare il rischio di contagio da Coronavirus, si procede ancora per questo mese con la modalità scaglionata per il ritiro presso gli sportelli degli uffici postali”. La turnazione è stata definita in base alle norme anti-Covid vigenti, secondo lo stato d’emergenza che è stato ... Leggi su quifinanza

