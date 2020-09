Novara, incidente mortale per fratello e sorella di 19 e 16 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Tragedia sull’autostrada di Novara, dove Carlo e Veronica Di Bernardo (fratello e sorella) hanno perso la vita in un tamponamento con il loro scooter 125. I due ragazzi avevano appena 19 e 16 anni, sono arrivati in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Novara in piena notte. Con la loro moto avevano tamponato un furgone sulla … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tragedia sull’autostrada di, dove Carlo e Veronica Di Bernardo () hanno perso la vita in un tamponamento con il loro scooter 125. I due ragazzi avevano appena 19 e 16, sono arrivati in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore diin piena notte. Con la loro moto avevano tamponato un furgone sulla … L'articolo proviene da www.inews24.it.

