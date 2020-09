Movida | arriva il camper dell’Asl | “Di notte test sierologici gratuiti per i giovani”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrattamaggiore (Na) – Parte da Frattamaggiore la campagna sui territori “Il Covid19 #iononlopasso” predisposta dall’ASL Napoli 2 Nord per sensibilizzare i giovani sull’importanza di assumere comportamenti corretti, utili a prevenire il contagio da COVID19. A Frattamaggiore questo fine settimana unstazionerà in Piazza Risorgimento – venerdì 11 – e Piazza Umberto – sabato 12 – dalle 20.00 alle 24.00 per effettuareai ragazzi che vogliano sottoporvisi. Medici ed operatori dell’ASL parleranno ai giovani, promuovendo il decalogo predisposto dall’Azienda Sanitaria nell’ambito della campagna #iononlopasso. L’obiettivo è far capire ai ragazzi che per evitare la diffusione del contagio è ...