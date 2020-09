Morte Willy, aggiornamenti: parla un ragazzo molto vicino agli aggressori (Di venerdì 11 settembre 2020) L’aggressione a Willy fu l’ennesima follia di un gruppo violento noto a tutti: a dirlo un ragazzo molto vicino agli aggressori. Venti, tante sono state le chiamate giunte ai soccorsi mentre Willy Monteiro moriva dopo una atroce e folle aggressione. Quattro gli arrestati per un evento che ha shoccato il Paese: Mario Pincarelli 22 anni, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Roberto Saviano: 'Dietro la morte di Willy una società in cui manca tutto' - fattoquotidiano : ‘Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano sopra’. Il racconto dei testimoni sull’omicidio di #WillyDuarte. L… - FidanzaCarlo : Gravissime le accuse rivolte a @FratellidItalia da parte di #AlessiaMorani, che ci attribuisce la morte del povero… - giada_atzeni : RT @chasingthestars: Stanno ancora usando la morte di Willy per fare articoli sui like degli assassini su Facebook per sottintendere quale… - Dagnele1 : RT @ilgiornale: Il senatore di Fdi ha replicato duramente alla dem Alessia Morani che aveva parlato di una destra che alimenta il clima di… -