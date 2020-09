Matera, turiste minorenni stuprate in villa dal branco: quattro arresti (Di venerdì 11 settembre 2020) Matera. Dopo la denuncia di due turiste minorenni, sono state arrestate quattro persone con l’accusa di violenza sessuale. Prima aggredite e picchiate, poi stuprate. A ripetizione, da più persone. Una violenza becera compiuta probabilmente da un piccolo branco di amici che si erano ritrovati con le due ragazze ad una festa privata in una villa del Materano, a Marconia, frazione di Pisticci. Le ragazze violentate sono due turiste inglesi. L’unico dubbio legato alle indagini resta quello sul luogo della violenza: potrebbe anche essere successo lontano dalla villa che ospitava la festa: il branco potrebbe avere seguito le due ... Leggi su chenews

Possibile svolta a Matera, in merito allo stupro di gruppo eseguito ai danni di due turiste inglesi minorenni. Come riferito da numerosi organi di informazione online stamane, le forze dell’ordine han ...

MATERA. Le indagini della Polizia che hanno portato all'arresto di quattro giovani, tutti di Pisticci (Matera) - accusati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di due turiste ing ...

