Mara Venier nostalgica: il ricordo di un tempo che non tornerà indietro (Di venerdì 11 settembre 2020) Mara Venier, spesso attiva sui social, ricorda un tempo che non tornerà più indietro. La foto è commovente, quelli erano proprio "i migliori anni della nostra vita" Foto da Instagram: @Mara VenierMara Venier è davvero una delle conduttrici più amate in Italia. È uno dei volti storici della nostra televisione e da moltissimi anni allieta l'esistenza delle persone con i suoi programmi. Molto seguita sui social, la zia Mara non perde occasione di pubblicare foto e video sul suo account di Instagram. Recentemente ha fatto discutere il dettaglio rivelato sulle sue nozze con l'amato marito Nicola Carraro, oggi pilastro della sua vita. Ma la Signora della ...

