"Incinta". Chiara Ferragni mamma bis? Le immagini parlano chiaro. E non c'è nessuna smentita (Di venerdì 11 settembre 2020) Incinta, non incinta, si riaccende il tormentone intorno a Chiara Ferragni. Stavolta però sembra che qualcosa di nuovo stia venendo a galla. Chiara Ferragni non ha mai fatto mistero del suo desiderio di diventare mamma bis e la cicogna sembra dietro l'angolo. Nell'ultima diretta Instagram dell'influencer infatti emergono alcuni particolari difficili da ignorare, a cominciare da una pancia visibilmente tondeggiante. Lei è seduta sul divano e indossa un abitino a fiori che scende morbido: il rigonfiamento al livello del ventre non passa inosservato. E poi, come nota anche la super attenta Deianira Marzano, c'è quel décolleté esploso nelle ultime settimane: davvero è solo merito del push-up? Infine, c'è quella ...

infoitsalute : Chiara Ferragni, di nuovo incinta? Gli indizi social - azzurrax_ : @Sarinski_ Come Chiara è incinta... aggiornatemi - ComfortablyFool : Ma immaginate che adesso tutti convinti che Chiara sia incinta e poi la super notizia è soltanto un altro documentario ?? - FVLMINE : secondo me chiara ferragni è incinta - acquaemagone : Comunque anche io è da qualche settimana che credo di aver colto segnali e anche secondo me Chiara è incinta e stavolta è femmina ?? -

