Il vergognoso "piagnisteo": "Cesare ha perso tre chili..." (Di venerdì 11 settembre 2020) Martina Piumatti I familiari temono per la salute dell'ex terrorista rosso al quarto giorno di sciopero della fame. Salvini: "Merita la galera a vita" Prima la paura del contagio, poi lo sciopero della fame. Ora, a farlo uscire di galera, ci provano anche i familiari. Cesare Battisti è quattro giorni che non mangia e rifiuta le terapie mediche come protesta contro il carcere duro a cui è sottoposto nel penitenziario sardo di Massama a Oristano, dove si trova da un anno e mezzo per scontare l'ergastolo. Dopo quattro omicidi e 40 anni di latitanza passati tra Francia e Brasile. Ma i familiari sono preoccupati per le sue condizioni di salute. L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, riferiscono i familiari all'Adnkronos, "ha perso più di tre chili, continua la sospensione da tutte le cure ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Martina Piumatti I familiari temono per la salute dell'ex terrorista rosso al quarto giorno di sciopero della fame. Salvini: "Merita la galera a vita" Prima la paura del contagio, poi lo sciopero della fame. Ora, a farlo uscire di galera, ci provano anche i familiari.Battisti è quattro giorni che non mangia e rifiuta le terapie mediche come protesta contro il carcere duro a cui è sottoposto nel penitenziario sardo di Massama a Oristano, dove si trova da un anno e mezzo per scontare l'ergastolo. Dopo quattro omicidi e 40 anni di latitanza passati tra Francia e Brasile. Ma i familiari sono preoccupati per le sue condizioni di salute. L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, riferiscono i familiari all'Adnkronos, "hapiù di tre, continua la sospensione da tutte le cure ...

Anti_antilazio : @enzolampard Lo ha detto in diretta nazionale in prima serata, è vergognoso come sto fantoccio stamattina sia ancor… - CalosiGuido : ...a punire la popolazione omosessuale? Il riconoscimento della Palestina, ad oggi, non solo npn migliora il proce… -

Ultime Notizie dalla rete : vergognoso piagnisteo Il vergognoso "piagnisteo": "Cesare ha perso tre chili..." il Giornale