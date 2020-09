Fiorentina, Amrabat: "Mi volevano 5 club, ho scelto col cuore e non quello più forte" (Di venerdì 11 settembre 2020) All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat, vero e proprio colpo di mercato della Fiorentina d ... Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Sofyan, vero e proprio colpo di mercato dellad ...

Alla Fiorentina ha detto sì lo scorso gennaio, anche se i suoi primi passi nel mondo Viola li sta muovendo proprio in questi giorni visto che ha terminato il campionato in prestito all’Hellas Verona.

Conferenza stampa Amrabat: «Fiorentina scelta col cuore»

Sofyan Amrabat, neo acquisto della Fiorentina arrivato dall’Hellas Verona, si è presentato in conferenza stampa. SCELTA VIOLA – «Sono veramente felice di essere qui, è un grande onore. Seguo le mie se ...

