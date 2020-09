Eugenie di York mostra i segni della sua scoliosi | «Le cicatrici sono belle»

(Di venerdì 11 settembre 2020) Eugenie di York , quando aveva 11 anni, è stata operata per una grave forma di scoliosi. Un intervento durato otto ore che le ha lasciato una lunga cicatrice sulla schiena. La secondogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York ha raccontato che quell’intervento che le ha cambiato la vita l’ha fatta sentire a lungo «arrabbiata» e «vuota», ma che negli anni ha imparato ad accettare quella «visibile differenza»: «Certi segni ti ricordano quanto sei stata forte e che sei sopravvissuta».

