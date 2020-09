Covid, contagi in risalita: 1.616 casi stabile il numero delle vittime: 10 (Di venerdì 11 settembre 2020) Italia, il di oggi e 2020. Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.616 i casi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.597,. Dai dati del ministero della Salute emerge invece ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 settembre 2020) Italia, il di oggi e 2020. Ancora in aumento ida coronavirus in Italia: sono 1.616 iregistrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.597,. Dai dati del ministero della Salute emerge invece ...

petergomezblog : Israele torna in lockdown per 2 settimane: 4mila casi di contagi Covid in un solo giorno - NicolaPorro : ?? Le 7?? cose che non tornano sul #COVID?19, ce le svela @GiovanniCagnol1 #tamponi #terapiaintensiva #contagi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: Gran Bretagna sfiora i 3mila contagi in un giorno, 14 i morti #covid - v3rd3acqua : RT @leggoit: Covid, picco di contagi nei giovani: pub vieta l'ingresso agli under 25. «Vogliamo solo tenere i clienti al sicuro» https://t.… - EmMicucci : RT @ItaliaOggi: Covid, 1616 contagi e 10 vittime. Quarantena ridotta, 6% in meno di casi scoperti -