Cisal “Sul lavoro agile bisogna regolamentare i parametri” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il primo incontro interlocutorio per la definizione degli atti di indirizzo sul “lavoro agile” presso il ministero della pubblica amministrazione. Per la delegazione Cisal erano presenti Marcello Pacifico e Gianmauro Nonnis. Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, ha affermato che “occorre fare un distinguo tra il lavoro agile già normato in parte dal Jobs act e il telelavoro che si sta di fatto utilizzando per gli effetti della pandemia; la modalità adesso utilizzata non ha sufficienti parametri per la definizione degli straordinari, della valorizzazione del lavoro accessorio, del diritto alla disconnessione”. Infatti “per quanto ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Cisal “Sul Coronavirus: c’è l’intesa sindacati e imprese. Ecco i punti del protocollo Corriere della Sera