Amazon nella bufera | prezzi di mascherine e guanti aumentati fino al 1000% durante la pandemia

Amazon è stato accusato di aver gonfiato i prezzi su articoli salvavita come mascherine facciali e disinfettati durante la fase più acuta della pandemia. La denuncia è arrivata da un'associazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon nella Amazon: offerte su passeggini e seggiolini Foppapedretti | OfferteLabs Tom's Hardware Italia Greenpeace in azione a Bruxelles: "Ue è complice degli incendi"

Cinque attivisti di Greenpeace hanno scalato la facciata di 14 piani della sede della Commissione Europea, a Bruxelles, ed esposto uno striscione di 30 metri con il messaggio 'Amazon fires – Europe gu ...

Lucca Comics & Games: presentato Lucca ChanGes

Lucca Comics & Games da oltre cinquant’anni celebra il fumetto, il gioco e le nuove forme di storytelling. Un appuntamento dedicato alla cultura partecipata che anno dopo anno è cresciuto cambiando, i ...

