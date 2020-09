11 settembre 2001, ricordo indelebile: 19 anni fa il mondo cambiò (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono passati 19 anni da quella data che nessuno dimenticherà mai: 11 settembre 2001. Chi c’era non potrà mai dimenticare e a chi non c’era non sarà mai permesso di farlo. Una giornata che ha segnato un cambiamento nella storia, un momento drammatico che solo sentendo la data riviviamo come se fosse successo ieri. Una delle più grandi tragedie dell’Occidente contemporaneo torna alla ribalta con tutta la sua inaudita violenza. Leggi anche –> 11 settembre 2001 foto choc: lo scatto più controverso pubblicato a distanza di anni 11 settembre 2001: ricordo indelebile Alle 08:46 ora locale di una ordinaria e caotica mattina newyorkese, un aereo di linea ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : 11 settembre 2001, per non dimenticare fino a dove possano spingersi l'odio e il terrore. Con le parole di Oriana F… - Corriere : «Ero in viaggio di nozze a New York con mia moglie. La mattina dell’11 settembre 2001 avevamo in programma di visit… - antoclerici : 11 settembre 2001, 19 anni fa...???? #WorldTradeCenter #Torrigemelle una data da non dimenticare - itsmc17 : RT @una_Promessa: 'Mia moglie morì durante l’attentato dell’11 settembre 2001. ricordo che quando tornai a casa buttai tutto ciò che le app… - Marina31297272 : RT @antoclerici: 11 settembre 2001, 19 anni fa...???? #WorldTradeCenter #Torrigemelle una data da non dimenticare -