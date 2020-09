Ultime Notizie Roma del 10-09-2020 ore 08:10 (Di giovedì 10 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump ha minimizzato la vera minaccia del virus il presidente sapeva del virus Ma lo sottovaluto consapevolmente per i suoi collaboratori più stretti era un incompetente non all’altezza del suo compito una talpa rivela alla Homeland Security si manipolano le informazioni per favorire la campagna elettorale di Trump Torniamo a parlare di scuola con te rientra in sicurezza orari scaglionati temperatura misurata a casa l’anno scolastico ricomincerà e comincerà regolarmente dal 14 settembre anche se alcune regioni hanno scelto di posticipare assicurato il Presidente del Consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi mascherini gratuite scuolabus pieni al 80% sono alcune delle disposizioni annunciate torniamo in Grecia il Vasto incendio nel ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta… - Open_gol : «I posti nella terapia intensiva dedicata ai pazienti affetti da Coronavirus dell'ospedale Santissima Trinità di Ca… - fanpage : Zangrillo: “Dobbiamo convivere col virus, attenzione al monitoraggio nelle scuole” - girotto_laura : Se lo dice lei...allora si che ci credo. Poveri noi. Chiara Ferragni e la morte di Willy: omicidio figlio della cul… - VeritaMaat : RT @fanpage: Mascherine gratis per tutti gli studenti. Così il Premier Conte in diretta da Palazzo Chigi. -