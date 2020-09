Trump: "Abbiamo un'arma nucleare incredibile di cui Cina e Russia non hanno mai sentito parlare" (Di giovedì 10 settembre 2020) Continua a far parlare il libro di Bob Woodward dal titolo "Rage", che riporta alcune interviste, tutte registrate, rilasciate al giornalista da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le prime anticipazioni sono state quelle sulla consapevolezza da parte dell'inquilino della Casa Bianca della pericolosità del coronavirus già da fine gennaio, quando invece davanti a tutti cercava di minimizzare quanto stava accadendo. Oggi ci sono nuove rivelazioni, anche queste molto scottanti, perché sono relative a delle dichiarazioni di Trump su una potentissima arma nucleare che gli Stati Uniti avrebbero già pronta. Infatti nell'intervista Trump dice:"Ho costruito un nucleare... un'arma che nessuno ha mai avuto prima in ... Leggi su blogo (Di giovedì 10 settembre 2020) Continua a faril libro di Bob Woodward dal titolo "Rage", che riporta alcune interviste, tutte registrate, rilasciate al giornalista da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald. Le prime anticipazioni sono state quelle sulla consapevolezza da parte dell'inquilino della Casa Bianca della pericolosità del coronavirus già da fine gennaio, quando invece davanti a tutti cercava di minimizzare quanto stava accadendo. Oggi ci sono nuove rivelazioni, anche queste molto scottanti, perché sono relative a delle dichiarazioni disu una potentissimache gli Stati Uniti avrebbero già pronta. Infatti nell'intervistadice:"Ho costruito un... un'che nessuno ha mai avuto prima in ...

