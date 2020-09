Repubblica, Vanni: "ADL aveva fastidi alla pancia per le ostriche, ma non era acciaccato" (Di giovedì 10 settembre 2020) Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente aveva qualche fastidio di pancia, ma non era molto acciac ... Leggi su tuttonapoli

repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO… - repubblica : Serie A, un presidente positivo al coronavirus in assemblea; aveva i sintomi ed era in attesa dei risultati del tam… - repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi: ''Ho fatto indigestione di ostriche' [d… - tuttonapoli : Repubblica, Vanni: 'ADL aveva fastidi alla pancia per le ostriche, ma non era acciaccato' - repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. A Roma per curarsi [di FRANCO VANNI] [aggiornamento delle 19:15] -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Vanni REPUBBLICA - Vanni: "Non credo che saranno rinviate le due amichevoli che il Napoli ha in programma con Pescara e Sporting Lisbona" Napoli Magazine Il Napoli comunica: "Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus"

La notizia del giorno non riguarda il calcio giocato o il mercato ma la positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis. E' stato lo stesso Napoli a comunicarlo attraverso un comunicato apparso sul si ...

Bologna, Fenucci in isolamento attende l'esito dei tamponi

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che ieri ha partecipato all'assemblea di Lega Calcio dove era presente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covi ...

La notizia del giorno non riguarda il calcio giocato o il mercato ma la positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis. E' stato lo stesso Napoli a comunicarlo attraverso un comunicato apparso sul si ...L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che ieri ha partecipato all'assemblea di Lega Calcio dove era presente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covi ...