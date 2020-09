Previsioni Meteo sabato 12 settembre | aumento delle temperature (Di venerdì 11 settembre 2020) Per la giornata di domani Previsioni Meteo sabato 12 settembre 2020: cieli coperti su tutta la penisola con rovesci al nord italia. Mari mossi e poco mossi. I venti saranno da deboli a moderati. temperature in aumento. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. Nord: Cielo sereno o velato ovunque, salvo … L'articolo Previsioni Meteo sabato 12 settembre aumento delle temperature proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek

