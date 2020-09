Oppositore russo Navalny migliora, è in grado di parlare di nuovo (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha ripreso a parlare. Aleksey Navalny, l'Oppositore russo avvelenato con un agente nervino Novichok ha compiuto ulteriori progressi nel recupero. A riferirlo la rivista Der Spiegel. Il più aspro critico del Cremlino è in cura all'ospedale Charite di Berlino dopo aver mostrato sintomi di avvelenamento grave su un volo interno russo il mese scorso.La Germania, la Ue e la Nato hanno chiesto alla Russia di spiegare la vicenda, sebbene Mosca neghi qualsiasi coinvolgimento. Sulla questione è intervenuto in queste ore anche il capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, puntando il dito contro alti funzionari russi. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito le informazioni secondo cui il presidente russo Vladimir Putin avrebbe promesso al premier ... Leggi su ilfogliettone

