Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni Oggi, 10 settembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Nero a metà 2, ma cosa succederà nella seconda puntata (prevista per giovedì 17 settembre 2020 alle ore 21,20)? Il secondo appuntamento con Nero a metà 2, come il primo, sarà composto da due episodi, il terzo e il quarto. Intitolati rispettivamente: “Per dirti addio” e “Amore senza fine”. Vediamo insieme le anticipazioni. anticipazioni episodio 3: Per dirti addio Quando Olga viene ritrovata senza vita, la squadra ne è ... Leggi su tpi

SMSNEWSOFFICIAL : Il 10 settembre prende il via su Rai 1 #neroameta2 - sacrofanoo : torno da questa uscita disastrosa in tempo per beccare il promo de l'allieva durante nero a metà - MontiFrancy82 : @marghivic : MENTRE PROSEGUE IL TOUR, VENERDI’ SARÀ A VENEZIA PER “THE ROSSELLINI’S” E QUESTA SERA SU RAI1 TORNA NE… - MontiFrancy82 : Il 10 settembre prende il via su Rai 1 #neroameta2 - Noovyis : (Nero a metà 2, la recensione: nuove indagini per il commissariato di Rione Monti) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera