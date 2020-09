Margherita Vicario: «Basta dire che chi fa più cose insieme non quaglia niente» (Di giovedì 10 settembre 2020) Per Margherita Vicario gli impegni si incastrano come le tessere del Tetris, facendole scoprire energie che non pensava di avere. Non appena chiuderà il telefono preparerà la valigia: il 10 settembre si esibirà all’ultimo appuntamento della rassegna Cuori Impavidi powered by Flowe all’Idroscalo di Milano; il giorno dopo si sposterà alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione di The Rossellinis, il documentario di Alessandro Rossellini che la vede collaborare alla colonna sonora, e, nel mentre, sarà su Raiuno nella seconda stagione di Nero a metà, la fiction campione di ascolti con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. https://www.youtube.com/watch?v=f0Xlh0QmPDY Leggi su vanityfair

Milano, 10 settembre 2020 - Per Margherita Vicario la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Domani l’attende, infatti, la Mostra del Cinema di Venezia mentre stasera si sdoppia, cantando in ...

La nuova edizione di Future Vintage Festival punta sull’Italia

E settembre ed è tempo di Future Vintage Fest, che torna per una nuova edizione tutta “all’italiana” e una nuova area garden. Future Vintage, il festival culturale e della comunicazione che indaga le ...

