Legge elettorale | la Commissione della Camera adotta il testo base

La Commissione Affari costituzionali ha adottato il Germanicum come testo base per la riforma elettorale. Hanno votato a favore Pd e M5s e si è astenuta LeU, mentre Italia Viva e +Europa non hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Legge elettorale, il voto sul testo base slitta a giovedì. I dettagli del Brescellum la Repubblica Anpi porta a piazza Cairoli il dibattito sul Referendum, partigiani schierati per il NO

Un incontro pubblico, in piazza: così l’Anpi di Messina intende coinvolgere i cittadini nella campagna referendaria per il NO. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, alle 18, in piazza Cairoli (lat ...

Legge elettorale, primo Sì al Brescellum con i soli voti di Pd e M5s

La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato, con i soli voti di Pd e M5s, il testo base sulla legge elettorale, il cosiddetto Brescellum, che prevede un proporzionale con soglia di s ...

