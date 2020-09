Lega: per Salvini week end in Puglia, dieci comizi in 36 ore (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Più di dieci comizi in 36 ore e gran finale al Molo San Nicola a Bari, alle 18.30 di sabato, con gli altri partiti di centrodestra. Matteo Salvini prepara il ritorno in Puglia in grande stile: toccherà Gioia del Colle, Altamura, Castellana Grotte, Palo del Colle, Modugno, Andria, San Giovanni Rotondo, Lucera, Foggia. Proprio oggi, ricorda una nota della Lega, il leader della Lega ha aperto l'ennesimo fronte contro il governo nazionale e la Regione, ricordando il taglio di 33,5 milioni stabilito dall'ultima delibera del Cipe che cancella il finanziamento previsto per le bonifiche al sito di interesse nazionale di Brindisi. “Dall'agricoltura alle infrastrutture, dall'ambiente alla sanità, dal sostegno al lavoro fino alla sicurezza: ... Leggi su iltempo

