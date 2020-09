Il video di Sara Cunial che tenta di baciare l'inviato di Piazzapulita (Di giovedì 10 settembre 2020) L'account Twitter di Piazzapulita ha pubblicato un video girato durante la manifestazione dei negazionisti del coronavirus in cui l'onorevole Sara Cunial, ex MoVimento 5 Stelle ora al gruppo misto, ... Leggi su today

rtl1025 : Stasera sul palco del #PowerHitsEstate2020 all'Arena di Verona ci sarà anche @NaliOfficial per #HouseParty ?? Ecco… - XboxItalia : NOTIZIE DI GRANDE IMPORTANZA! SMETTI DI SCROLLARE, GRAZIE.?? Da fine 2020, @EA Play sarà incluso in Xbox Game Pass… - rtl1025 : 'Abbracciami Baciamoci Ricordami Tanto comunque andrà sarà un successo' #Abbracciami #TommasoParadiso???… - GZagaglia : RT @GiancarloDeRisi: E’ stata identificata e sarà denunciata la donna che ieri ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve per un comizio in… - GFucci58 : RT @emmaishome: C'HO L'ANSIA ANCHE SE AL 99% SARÀ BACKSTAGE DEL VIDEO NON VEDO L'ORA DI VEDERLO -

Ultime Notizie dalla rete : video Sara Honda Forza 2021, il video: sarà un anti-TMax da 750 cc? La Gazzetta dello Sport UFFICIALE: Surface Duo arriva il 10 settembre a 1.399$ negli Stati Uniti, ecco tutti i dettagli, foto e Video annuncio! [AGG. x1 – Disponibile]

Ora è ufficiale, tramite un post sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha finalmente annunciato l’arrivo nelle prossime settimane di Surface Duo, il dispositivo mobile con funzionalità telefoniche e ...

Beirut, nuovo gigantesco incendio al porto VIDEO

Un grosso incendio è scoppiato al porto di Beirut, a poco più di un mese dall’esplosione che ha sventrato la zona e metà capitale libanese facendo quasi 200 morti. Un gigantesco incendio è divampato a ...

Ora è ufficiale, tramite un post sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha finalmente annunciato l’arrivo nelle prossime settimane di Surface Duo, il dispositivo mobile con funzionalità telefoniche e ...Un grosso incendio è scoppiato al porto di Beirut, a poco più di un mese dall’esplosione che ha sventrato la zona e metà capitale libanese facendo quasi 200 morti. Un gigantesco incendio è divampato a ...