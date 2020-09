Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14-18 settembre: la terribile scoperta di Umberto (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Paradiso delle signore nei prossimi episodi porterà alla luce un terribile segreto riguardante Achille Ravasi. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 14 al 18 settembre, rivelano che Umberto ancora preoccupato per sua cognata Adelaide farà delle indagini su Ravasi e scoprirà che l’uomo è già sposato con una donna americana. Nel frattempo, Gabriella nonostante sia stata colpita dalla dichiarazione d’amore di Cosimo, lo terrà a distanza mentre Vittorio valuterà la possibilità di adottare la bambina trovata davanti al magazzino. Infine, Luciano deciderà di partire per Bari per aiutare Nicoletta che è in crisi con Cesare. Il Paradiso ... Leggi su tutto.tv

