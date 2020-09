Guillermo Mariotto a La Vita in Diretta: “Non era mai successo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Guillermo Mariotto è stato ospite de La Vita in Diretta, nella puntata di oggi. Il giudice di Ballando con le Stelle è intervenuto sul suo programma Guillermo Mariotto, oggi 10 settembre, è stato ospite negli studi de La Vita in Diretta. Lo showman di origini venezuelane, ha fatto notare, una volta preso il discorso di Ballando con le Stelle, il fatto che due donna insieme non avevano mai ballato nella trasmissione. Il tutto condito da una battuta: “Ci voleva il coronavirus..”. Sicuramente una frase forte, che comunque non esclude la verità dei fatti. Rosalinda Celentano e Tina Hoffman balleranno infatti insieme, componendo un’inedita coppia tutta al femminile dopo il forfait di Samuel Peron risultato ... Leggi su bloglive

ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Insieme a Guillermo Mariotto scopriamo le coppie stellari dell’edizione di quest’anno di @Ballando_Rai #storieitaliane… - Il_Negro_ : @Adnkronos E Guillermo Mariotto che disce? - ilgiornale : A Storie Italiane il programma condotto da Eleonora Daniele è intervenuto anche Guillermo Mariotto che ha parlato d… - Italia_Notizie : Le lacrime di Mariotto in diretta: il retroscena choc sulla sua salute - leggoit : #daniele scardina, la quarantena del pugile-ballerino: «Così ho scoperto la mia positività». La frecciata di Guille… -

Ultime Notizie dalla rete : Guillermo Mariotto Le lacrime di Mariotto in diretta: il retroscena choc sulla sua salute ilGiornale.it La vita in diretta, Guillermo Mariotto: “Ci voleva il covid per…”

aggiungendo che in passato mentre su una coppia formata da due uomini nessuno poneva dei veti lo stesso non si poteva dire di una coppia formata da due donne. La vita in diretta, Alberto Matano annunc ...

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Sophia Loren nel Cast: l'indiscrezione

Milly Carlucci ha un asso nella manica per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: Sophia Loren potrebbe entrare nel Cast ufficiale dello show di Rai1. Tra rinvii, casi di positività e distorsion ...

aggiungendo che in passato mentre su una coppia formata da due uomini nessuno poneva dei veti lo stesso non si poteva dire di una coppia formata da due donne. La vita in diretta, Alberto Matano annunc ...Milly Carlucci ha un asso nella manica per la nuova edizione di Ballando con le Stelle: Sophia Loren potrebbe entrare nel Cast ufficiale dello show di Rai1. Tra rinvii, casi di positività e distorsion ...