Giorgio Conti è morto 8 giorni dopo lo schianto in moto: l'ultimo gesto d'amore

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Conti Giorgio Conti è morto 8 giorni dopo lo schianto in moto: l'ultimo gesto d'amore Today.it Pieraccioni, Panariello e Carlo Conti ventenni, la vecchia foto su Facebook fa il boom di like

Sono amici da decenni e il loro feeling è innegabile: un piacere vederli insieme, in tv come a teatro, ma anche sui social, dove ogni tanto pubblicano qualche gemma proveniente dal passato ...

Era caduto dallo scooter a Borgo Palazzo, Giorgio muore a 24 anni

«Mi raccomando non fare tardi. Ci vediamo domani», è l’ultimo messaggio che papà Giuseppe ha mandato al figlio Giorgio Conti. Il 24enne, nella notte fra il 31 agosto e l’1 settembre non è rientrato a ...

