Dl semplificazioni, via libera alla fiducia: si vota oggi (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Ok della Camera con 291 sì e 207 no (un solo astenuto) alla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del Dl semplificazioni (nel testo identico a quello licenziato dal Senato). Il voto finale per il via libera definitivo al provvedimento è stato fissato per oggi alle ore 13. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Ok della Camera con 291 sì e 207 no (un solo astenuto) alla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Dl semplificazioni (nel testo identico a quello licenziato dal Se ...

Conti correnti, segreto bancario a rischio: cosa potranno fare gli enti locali

Gli enti locali potranno accedere all’archivio dei rapporti finanziari, in modo da facilitare la riscossione di imposte e tasse di competenza delle amministrazioni, dovute dal contribuente inadempient ...

