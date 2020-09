Dietrofront Liga, domani non si gioca. Si parte sabato con Eibar-Celta (Di giovedì 10 settembre 2020) Niente partite di venerdì e lunedì. E la Liga stravolge il calendario a poche ore dal via della stagione. In Spagna dunque la gara inaugurale non sarà più Granada-Athletic, che è stata spostata a ... Leggi su gazzetta

ETGazzetta : Dietrofront #Liga, domani non si gioca. Si parte sabato con #Eibar-Celta - Mediagol : #Video #Barcellona, il mistero #Messi: dal possibile addio al dietrofront, i retroscena della scelta di Leo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietrofront Liga Dietrofront Liga, domani non si gioca. Si parte sabato con Eibar-Celta La Gazzetta dello Sport Messi, niente test anti-Covid a Barcellona: non può ancora unirsi al gruppo

Un piccolo mistero accompagna il "day after" del clamoroso dietrofront di Messi, che ieri ha annunciato la decisione di restare al Barcellona. In mattinata si è diffusa la notizia della sua assenza al ...

Messi Gate: Clamoroso dietrofront, Messi resterà al Barcellona

Nell’undicesimo giorno del Messi Gate la storia si è capovolta. Lionel Messi resterà al Barcellona! La conferma arriva dal giornale argentino El Clarín, attraverso fonti vicine alla famiglia. Dopo l’i ...

Un piccolo mistero accompagna il "day after" del clamoroso dietrofront di Messi, che ieri ha annunciato la decisione di restare al Barcellona. In mattinata si è diffusa la notizia della sua assenza al ...Nell’undicesimo giorno del Messi Gate la storia si è capovolta. Lionel Messi resterà al Barcellona! La conferma arriva dal giornale argentino El Clarín, attraverso fonti vicine alla famiglia. Dopo l’i ...