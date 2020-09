Covid, Iss: numeri simili a febbraio, ma l'epidemia ora è diversa (Di giovedì 10 settembre 2020) commenta 'Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto rilevato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa'. Lo spiega l'Istituto ... Leggi su tgcom24.mediaset

"Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto rilevato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa". Lo spiega l'Istituto Superiore ...Perché l’Rt nazionale non sempre cresce sopra 1 se i casi aumentano, come sta accadendo nelle ultime 5 settimane in Italia? E' una delle domande frequenti che ricorrono ultimamente rispetto all'indice ...