Ballando con le stelle, "è ridicolo parlarne": Milly Carlucci, che fucilata contro Maria De Filippi (Di giovedì 10 settembre 2020) Rivali da sempre, un duello televisivo consumato all'insegna della stima e del rispetto. Si parla di Milly Carlucci e Maria De Filippi, che tra pochi giorni torneranno a scontrarsi con Ballando con le stelle, su Rai 1, e Tu si que vales, su Canale 5. E, intervistata dal Messaggero, la Carlucci ha parlato di share, di ascolti, della sfida. O meglio, ha spiegato che "parlare di sfida non ha senso - ha premesso tranchant -. I programmi di Canale 5 sono registrati e belli impacchettati. Qualsiasi cosa succeda, loro le puntate ce le hanno. Noi siamo appesi all'incertezza. è ridicolo parlare di ascolti quando sopravvivere è una vittoria quotidiana", ha picchiato duro, togliendosi anche qualche sassolino dalle ... Leggi su liberoquotidiano

