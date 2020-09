AstraZeneca, “c’era stato un altro stop a luglio, ma non legato al vaccino: diagnosticata la sclerosi multipla a uno dei partecipanti” (Di giovedì 10 settembre 2020) “C’era stato un altro stop a luglio” ma “non correlato al vaccino“. AstraZeneca conferma: la presenza di una presunta “reazione avversa” che ha portato allo stop della sperimentazione sul vaccino anti Covid di Oxford non è stato un “caso isolato”. A riferirlo è Statnews, il portale scientifico del Boston Globe che aveva già fatto lo scoop sul blocco dei lavori in seno al colosso farmaceutico anglo-svedese. Secondo l’organo di stampa statunitense, il ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, avrebbe ammesso la circostanza durante una conference call con gli investitori, istituita dalla banca Jp Morgan. “Soriot – si legge ... Leggi su ilfattoquotidiano

